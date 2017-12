Ban pressionará G8 a adotar meta de médio prazo sobre emissões Ban Ki-moon, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou na quinta-feira que pressionará a cúpula do Grupo dos Oito (G8) a ser realizada em julho a adotar metas de curto e médio prazo para os cortes na emissão de gases do efeito estufa e que pedirá também um aumento significativo nos incentivos agrícolas. Ban afirmou a jornalistas que, antes de partir para um giro pela Ásia que deve incluir a cidade de Toyako (Japão), local da cúpula do G8 deste ano (a ocorrer entre os dias 7 e 9 de julho), escreveria para cada um dos líderes do grupo "apresentando os pontos que me preocupam e requisitando que entrem em ação dando o exemplo". O G8 é formado por Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia e EUA. Na cúpula do ano passado, na Alemanha, os líderes desses países acertaram estudar com seriedade a meta de diminuir pela metade o volume das emissões até 2050. "Vou pedir que adotem metas de curto e médio prazo a respeito da redução dos gases do efeito estufa", disse Ban. "Não basta falar em mudanças tendo em vista o ano de 2050. Se quisermos promover uma mudança real, precisamos começar agora --com metas para 2020." Grupos ambientalistas fazem cada vez mais pressão para que o G8 adote metas de médio prazo. Mas há muitas divergências dentro do grupo e entre os países mais pobres e os mais ricos a respeito de como compartilhar o fardo do combate às mudanças climáticas, que tornam mais graves fenômenos como as secas e as tormentas, além de elevarem o nível dos oceanos.