Ban Ki-moon acusa países desenvolvidos pelo aquecimento global

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, afirmou nesta quarta-feira, 5, que os países ricos são os culpados pelo aquecimento global e deveriam liderar as negociações para criar um acordo mundial sobre o clima até 2015, prazo que Ban considera que "precisa ser respeitado".

Ban disse à Associated Press durante as negociações climáticas da ONU em Catar que "é simplesmente justo e razoável que o mundo desenvolvido deva arcar com a maior parte da responsabilidade" na luta contra a mudança climática.

"O fenômeno foi causado pela industrialização do mundo desenvolvido", cujas fábricas emitiram dióxido de carbono na atmosfera bem antes que os efeitos climáticos fosse conhecidos, disse Ban.

O secretário-geral está em Doha para pressionar as negociações e "acelerar o processo" de transição do mundo para um caminho de energia limpa. Ele também deseja ajudar os Estados mais vulneráveis a se adaptarem ao aquecimento global. As informações são da Associated Press.