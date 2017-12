Baleias brancas que fazem anéis de ar são atração no Japão

Um grupo de cinco baleias brancas, ou belugas, é a principal atração do Aquas, um aquário localizado na cidade de Hamada, na província de Shimane, oeste do Japão. Além da beleza exótica destes animais aquáticos, o que chama a atenção são os anéis de ar que três deles conseguem fazer.

Segundo contou à BBC Brasil Kazuhiro Aisaka, 50, diretor administrativo do aquário, primeiro eles inspiram uma grande quantidade de ar através das narinas, localizadas no alto da cabeça, para fazer um anel.

Para completar o show, as baleias nadam por baixo da bolha, dão um "beijo" com a ponta do nariz e depois deslizam em volta do círculo, num verdadeiro balé aquático.

Aisaka explicou que essa espécie costuma comer ostras. Para tirar a areia que vem junto com o alimento, elas "cospem" pela boca. No aquário, elas não são alimentadas com ostras, mas um funcionário percebeu, há cerca de quatro anos, que uma das baleias fazia instintivamente o movimento, o que provocava a formação das bolhas de ar.

"Decidimos então treinar os animais e organizar um show. Chamamos esses anéis de 'bolha de ar da felicidade' e eles fazem muito sucesso", disse, ao lembrar que só três das baleias conseguem soltar as bolhas de ar.

O Aquas possui cerca de 400 espécies marinhas diferentes, num total de 10 mil animais, mas as baleias brancas são a principal atração. O local ganhou popularidade depois de ser tema de vários programas da tevê japonês. Só no ano passado, cerca de 600 mil turistas visitaram o local.

Aisaka contou ainda que no Japão há quatro aquários com essa espécie, mas só em Shimane as baleias são treinadas para fazer os anéis de ar.

Além das famosas bolhas, os animais ainda dançam, dão saltos no ar, pegam bolas com a boca e pulam por dentro de arcos pendurados no ar. Os três inteligentes animais ainda conseguem fazer anéis de ar ao mesmo tempo.

Porém, desde agosto, o show está suspenso porque uma das baleias deu à luz ao primeiro filhote. "Enquanto ele exigir cuidados especiais, vamos ter de cancelar os shows", lembrou Aisaka.

A baleia branca mede até cinco metros de comprimento e pesa até 1,5 tonelada. Segundo cientistas, existem cerca de 100 mil belugas no habitat natural, a maioria na região fria do Oceano Ártico.

Segundo cientistas, essa espécie é uma das mais inteligentes criaturas da terra. Para se comunicar, as baleias emitem uma espécie de assobio. Por isso são conhecidas também como "canários do mar". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.