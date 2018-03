Baleia morre encalhada em praia do Paraná

Mais uma baleia foi encontrada encalhada, desta vez em uma praia no sul do País, na orla da praia de Matinhos, a 112 km de Curitiba. A informação é do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), que atua na preservação da espécie baleia jubarte.

Segundo o Laboratório o animal encontrado era uma fêmea da espécie jubarte e media 7 metros. Ainda não se sabe o que teria causado sua morte. Uma coleta das amostras biológicas foi feita e a investigação será realizada pelo próprio LEC, com o auxílio do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), que se deslocou até o local para executar o procedimento de necropsia.

+++ Morre baleia jubarte encalhada desde sábado na Ilha Grande

A baleia foi vista por uma equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) que estava no local para um curso de capacitação para o atendimento de encalhe de grandes cetáceos, justamente as baleias. O relato foi feito na página do Facebook do Laboratório. Segundo a instituição, na última semana outros dois casos como esse aconteceram, mas no litoral norte do Estado do Rio Grande do Sul.

"Apesar da espécie sair recentemente da lista de espécies brasileiras ameaçadas, as preocupações quanto à sua conservação continuam e os encalhes nos últimos dois anos vem recebendo a atenção dos pesquisadores", alertou a instituição.