Baleia morre após passar dois dias encalhada em praia de Búzios

Uma baleia que estava encalhada há dois dias em Búzios, a 167 quilômetros do Rio de Janeiro, morreu na madrugada de hoje apesar das tentativas de resgate de bombeiros e voluntários, informaram fontes oficiais.

O mamífero de 12 metros de comprimento estava preso desde segunda-feira na beira do mar, mas apesar dos esforços feitos para o desencalhe, inclusive utilizando rebocadores, não foi possível salvá-lo.

As quase 30 toneladas da baleia, da espécie Jubarte, foram um peso excessivo demais até para o rebocador cedido pela Petrobras para o resgate.

Os esforços agora estão voltados para a retirada do cadáver e não se descarta a possibilidade de cortá-lo em pedaços para retirá-lo o mais rápido possível, disseram à Agência Brasil porta-vozes do Corpo de Bombeiros do município.

Neste ano, sete baleias desta espécie encalharam no litoral do nacional, segundo um relatório da ONG Instituto Baleia Jubarte.