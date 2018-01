Baleia fica presa em rede de pescadores da África do Sul

Uma baleia de dezenas de toneladas ficou presa na rede de pescadores sul-africanos na última terça-feira, na Cidade do Cabo.

A baleia-jubarte se debateu por horas até ser libertada por uma equipe de especialistas, chamada às pressas ao local. Ela ficou enrolada nas cordas, nas redes e nas boias de flutuação usada pelos pescadores.

Mike Meyer, um membro da equipe, contou que a baleia de cerca de 11 metros tinha praticamente o tamanho do barco dos pescadores.

Segundo Meyer, o animal, que estava ferido, parecia estar cansado quando a equipe chegou ao local, a pouco mais de 3 km da costa. "Durante a operação, duas baleias adultas apareceram e pareciam estar dando incentivo à jubarte, enquanto nossos membros tentavam cortar a corda e as redes", disse Meyer. Após horas de operação, a equipe finalmente conseguiu libertar a baleia, que saiu nadando junto com as outras que esperavam por ela.