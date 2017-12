Baleia encalha em praia de Florianópolis

SÃO PAULO - Uma baleia Franca, segunda espécie de baleia mais ameaçada do planeta, foi encontrada na manhã de hoje na praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, em Santa Catarina. O animal, com cerca de dez metros de comprimento e pesando seis toneladas, estava encalhado, porém sem sinais de ferimentos.

Os bombeiros chegaram ao local por volta das 8h30 para tentar desencalhar a baleia. Durante o dia, com a ajuda da Polícia Militar e de pescadores da região, foram feitas duas tentativas para desencalhar o mamífero. Ambas sem sucesso. Biólogos do Instituto Chico Mendes também estiveram no local.

Na primeira tentativa, apenas um barco foi utilizado. Na segunda, havia três barcos empenhados na operação, mas a força das embarcações não foi suficiente para remover a baleia. Amanhã, haverá reforço de um rebocador da Marinha. Segundo a Polícia Militar Ambiental, uma nova tentativa de remoção será feita por volta do meio-dia, quando a maré estará alta.