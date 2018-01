Baleia azul morta vai parar em praia da Califórnia

Associated Press, AP

A carcaça de uma baleia azul foi lançada pelo mar na praia de Bean Hollow State, na Califórnia, no fim de semana. A Academia de ciências da Califórnia diz que pesquisadores removerão amostras de pele, gordura e farão uma inspeção visual em busca de ferimentos. Uma vez terminada a coleta de dados, o animal será deixado para apodrecer e ser arrastado de volta ao oceano.

No mês passado, um filhote de baleia franca encalhou já morto na Praia de Campo Bom, município de Jaguaruna, a 157 quilômetros de Florianópolis (SC). Pesquisadores do Projeto Baleia Franca (PBF-Brasil) foram chamados ao local para coletar amostras do cetáceo para exames.

(com estadão.com.br)