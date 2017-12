Baleia aparece no mar Báltico e alarma ambientalistas

Um alarme entre biólogos soou depois que uma baleia jubarte foi encontrada a poucos quilômetros da costa báltica alemã, um habitat insólito para esta espécie. Segundo especialistas, há poucas possibilidades de sobrevivência para o animal. Esta baleia é a primeira a ser encontrada no mar Báltico nos últimos 30 anos, já que entre 13 de agosto e 8 de novembro de 1978 pôde-se observar outra baleia no mesmo local. Antes disso, a última documentação de cetáceos na região data de 1851. As primeiras imagens do animal foram registradas na sexta-feira, 25, no cabo Arkona e permitiram ao Museu Marítimo Alemão identificar sua espécie. Como disse uma cientista da Sociedade de Proteção dos Mamíferos nesta quarta-feira, 30, Petra Daimer, a baleia deve encontrar o quanto antes o caminho de volta para o Oceano Atlântico pois, quanto mais longe for, mais frias serão as águas e menos alimento encontrará. Entre os motivos que podem ter levado o cetáceo a desviar-se de seu rumo, os especialistas apontam a busca por alimentos ou a desorientação, provocada pelo intenso tráfego marítimo e pelas perfurações submarinas.