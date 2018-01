Baleeiros e ambientalistas entram em confronto na Antártida

Ativistas defensores das baleias provocaram um confronto com navios baleeiros japoneses anteontem, no mar da Antártida. De acordo com a ONG Sea Shepherd, com sede nos Estados Unidos, os japoneses dispararam seus canhões de água contra os barcos dos ambientalistas, que tentavam impedir mais uma caça às baleias.

As embarcações do Sea Shepherd partiram em dezembro para interceptar a frota baleeira do Japão e impedir a matança dos animais. O Japão possui permissão da Comissão Internacional Baleeira (CIB) para caçar uma cota de animais para fins científicos. Mas os ambientalistas denunciam que a caça atende a fins comerciais, pois a carne de baleia é apreciada no Japão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os comandantes das três embarcações da ONG celebraram o confronto. “Enquanto eles brigam conosco, não estão matando nenhuma baleia”, disse o capitão Locky MacLean.