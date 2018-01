Baleeiro japonês atinge barco de ambientalistas, sem feridos

O navio Yushin Maru 3 atingiu o barco Bob Barker perto do Cabo Darnley, no território australiano da Antártida, abrindo o casco da embarcação, afirmou o grupo ambientalista em sua página na Internet.

Apesar do incidente, que ocorreu no começo da tarde de acordo com o horário australiano, a embarcação Bob Barker continuou a tentar bloquear as atividades do Nisshin Maru, o navio-fábrica da frota baleeira japonesa, de acordo com o grupo.

"Nenhum tripulante se feriu na colisão".

No começo de janeiro, outro barco do grupo Sea Shepherd, o Ady Girl, naufragou após colidir-se com um baleeiro japonês.