Avião totalmente movido a energia solar faz voo em Abu Dabi

O avião Solar Impulse 2, que funciona exclusivamente com energia solar, fez, nesta segunda-feira, 2, pela manhã, um voo de teste em Abu Dabi, antes de empreender uma volta ao mundo no próximo sábado.

O aparato revolucionário decolou às 06h30 (23h30, no horário de Brasília) do pequeno aeroporto de Al Bateen, e voltou uma hora depois sem problemas, segundo informaram os responsáveis pelo voo.

Trata-se do terceiro voo de teste do Solar Impulse 2 em Abu Dabi, capital dos Emirados Árabes.

O Solar Impulse 2 é coberto de mais de 17 mil células solares que, por meio de baterias de lítio, fornecem energia a quatro motores elétricos da hélice.

O avião tem envergadura de 72 metros e pesa menos de 2,5 toneladas.

Com a volta ao mundo, os cofundadores suíços do projeto, Bertrand Piccard e André Borschberg, querem demonstrar que as tecnologias limpas e as energias renováveis permitem conseguir coisas consideradas até agora "impossíveis".

Se tudo sair como o previsto, o Solar Impulse decolará no próximo sábado de Abu Dabi para dar a volta ao mundo em 12 etapas, passando pela Índia, China e Nova York e sobrevoando oceanos sem ter consumido uma gota de combustível.

O avião percorrerá 35 mil quilômetros a uma velocidade modesta (entre 50 e 100 km/h). A volta ao mundo, a 8,5 mil metros de altitude máxima, levará cinco meses, dos quais 25 dias de voo efetivo. O retorno está previsto para o final de julho ou início de agosto em Abu Dabi.

O Solar Impulse 2 é o sucessor do primeiro protótipo, o Solar Impulse 1, que permitiu a seus criadores fazer vários voos de longa duração na Europa e Marrocos e cruzar os Estados Unidos em 2013, com várias escalas.