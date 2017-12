Avanço de tempestade 'Dolly' deixa litoral do México em alerta

As autoridades do estado de Quintana Roo, na região do Caribe mexicano, declararam hoje "alerta laranja" (perigo alto) perante o avanço da tempestade tropical "Dolly", que ameaça o litoral do país. Fontes da Defesa Civil mexicana disseram à Efe que, às 16h30 no horário local (18h30 de Brasília), o estado foi posto em alerta e se recomendou a evacuação de uma faixa litorânea de 100 quilômetros entre as localidades de Playa del Carmen e Tulum. A quarta tempestade tropical da temporada de furacões do Atlântico atingiu uma das principais áreas turísticas do México, onde se encontram destinos como Cancún, Isla Mujeres e Cozumel. A zona, que abriga importantes cadeias de hotéis, se encontra em plena temporada de férias, e por isso abriga atualmente dezenas de milhares de turistas. O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) informou que espera que o "Dolly" atinja, no começo da noite de hoje, a região compreendida entre Playa del Carmen e Tulum. "No transcurso da noite (deste domingo) cruzará a península de Iucatã e, durante a manhã do dia 21, sairá ao Golfo do México, próximo de Puerto Progreso", acrescentou o organismo. No momento em que foi declarado o alerta, o "Dolly" se encontrava cerca de 350 quilômetros ao leste de Chetumal, a capital de Quintana Roo, e a 265 quilômetros ao sudeste de Cozumel. O fenômeno se desloca com ventos máximos de 75 km/h, e a previsão é que progrida nas próximas horas, embora se preveja que manterá a categoria de tempestade tropical. A atividade nos aeroportos do estado, particularmente no de Cancún, o mais importante da região, continua sendo normal.