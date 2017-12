Autoridades do México usam burros como transporte escolar

As autoridades de uma pequena cidade na região de Guanajuato, centro do México, decidiram usar 26 burros como transporte escolar. No trajeto para as aulas, os estudantes precisam caminhar por cinco quilômetros e muitas crianças ficam em casa, principalmente quando chove ou faz muito frio.

As escolas da zona rural só recebem verbas se comprovarem o comparecimento de seus alunos. Caso contrário, podem fechar. Mas agora, os alunos podem ir para a aula com os burros fornecidos pelo governo.

Guanajuato é uma das principais regiões de produção de grãos do México e as escolas rurais são distantes umas das outras, às vezes longe das casas dos alunos.

A chegada dos burros melhorou a vida de pais e filhos. Depois de trazer as crianças de volta da escola, muitos burros vão trabalhar nas fazendas das famílias.

