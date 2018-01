Autoridades apreendem duas toneladas de marfim no Vietnã

Autoridades na cidade portuária de Haiphong, no norte do Vietnã, descobriram quase duas toneladas de marfim importado ilegalmente do Quênia.

Um representante da alfândega disse que o marfim estava escondido em meio a algas marinhas secas em um contêiner que chegou no porto no dia 28 de abril. O carregamento foi descoberto na terça-feira. A autoridade disse que o marfim seguiria para a China.

Em março, quase sete toneladas de marfim foram confiscadas no mesmo porto, vindas da Tanzânia - a maior apreensão de presas de elefante já feita no Vietnã.