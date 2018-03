Autoridade da ONU defende hipótese de aquecimento global O chefe do painel de cientistas especializados em clima da Organização das Nações Unidas (ONU) defendeu com firmeza na segunda-feira as evidências de que os seres humanos estão esquentando o planeta, após críticos afirmarem que os emails vazados de uma universidade britânica enfraqueceram essas provas.