Australianos vão ao trabalho em comboio de bicicletas

Um grupo de ciclistas australianos criou uma forma inusitada e ecológica de ir ao trabalho: um comboio de bicicletas.

O comboio recebeu o nome de bike bus (ou "ônibus de bicicletas"), pelo fato de o grupo adotar uma logística parecida ao do sistema de ônibus.

Os comboio seguem rotas fixas com paradas para "pegar passageiros" nos mesmo horários e locais diariamente.

Os ciclistas consideram que pedalar juntos em um "bicicletaço" torna o percurso mais seguro, sobretudo em avenidas movimentadas no horário de pico.

O Departamento de Meio-Ambiente do país, que apoia e promove os bike buses, diz que cada motorista que deixa o carro em casa e pedala 10 km por dia para ir para o trabalho deixa de emitir mais de uma tonelada de carbono na atmosfera por ano.

A concentração dos gases que causam o efeito estufa na atmosfera é a principal causa apontada por cientistas do aquecimento global. A Austrália é o país com maior emissão per capita desses gases no mundo.

Boas razões

A fundadora do sistema, Fiona Campbell, disse à BBC Brasil que existem cerca de dez rotas de bike buses em Sydney no momento, cada uma composta por cerca de seis a 14 participantes ativos.

"E o número está sempre crescendo", disse ela, que iniciou a ideia apenas com uma amiga em 2001.

Por enquanto, os bike buses operam apenas no estado de Nova Gales do Sul.

Fiona fornece uma aula rápida aos novatos, ensinando como pedalar com segurança no meio do tráfego. Todos usam coletes fluorescentes e capacetes. "Nossa mais recente ciclista tem mais de 50 anos".

As rotas do bike bus são divididas em três velocidades para adaptar ciclistas com diferentes níveis. A expressa, de 25km/h, a intermediária, de 20km/h, e a social, de 15km/h.

Andrew Frazer, que aderiu ao grupo há alguns meses, disse que cada um pedala por uma razão diferente.

"Além de não emitir gases ao meio ambiente, de ser gratuito e de sempre termos um assento garantido", brincou, "é bom para a forma física, vida social, e é divertido e seguro".

Ele garante que "até hoje nunca houve acidentes" e afirma que, em muitas ocasiões, é mais rápido chegar ao destino final pedalando que dirigindo um carro em uma congestionada avenida urbana. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.