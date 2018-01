Australianos tentam capturar crocodilo em praia de nudistas

Autoridades australianas espalharam armadilhas para tentar capturar um crocodilo visto rondando uma praia nudista no norte da Austrália.

O animal, de cerca de dois metros, foi avistado duas vezes nesse final de semana enquanto nadava na praia nudista de Casuarina, na cidade de Darwin, conhecida no país como a capital dos crocodilos.

Segundo o jornal local Northern Territory News, o crocodilo foi visto por um guarda florestal da região.

"Ele estava aproveitando as águas tranquilas da praia", disse Tom Nichols, o agente florestal, ao diário.

Morte

As autoridades alertaram frequentadores do local para ficarem atentos e lembrarem que dividem a água com animais nativos.

Guardas florestais irão fazer o monitoramento das armadilhas pelos próximos dias na expectativa de que capturem o réptil.

"Geralmente conseguimos pegar uma média de oito de cada dez que tentamos", disse Nichols.

O Estado australiano do Território do Norte, onde fica Darwin, permitiu recentemente a caça do crocodilo-de-água-salgada, considerada uma das mais agressivas espécies de crocodilos no mundo.

Estima-se que vivam na Austrália cerca de 150 mil desses répteis.

Há alguns dias foram encontrados restos mortais de um homem de 20 anos atacado por um crocodilo enquanto nadava perto de Darwin. O caso foi o quarto fatal nos últimos meses no país.

