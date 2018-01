Austrália nega acordo com Japão para limite da caça às baleias

O governo australiano anunciou nesta terça-feira, 27, que não alcançou nenhum acordo para que o Japão suspenda ou limite a caça às baleias na Antártida, em troca de poder capturar mais cetáceos em suas águas. Veja também: Austrália descarta ação legal pelo fim da caça às baleias Ambientalistas querem ação legal contra baleeiros japoneses "A posição australiana não mudou, estamos totalmente comprometidos com a suspensão total da chamada caça às baleias com fins científicos, e somos totalmente contra a caça comercial de baleias", disse o ministro do Meio Ambiente, Peter Garrett. Durante a reunião da Comissão Baleeira Internacional, realizada no fim de semana passado no Havaí, o organismo propôs esse acordo ao Japão, segundo revelou o Fundo Internacional para o Bem-estar dos Animais (IFAW). O titular de assuntos exteriores australiano, Stephen Smith, destacou que as conversações nesse sentido estão em um nível preliminar e reiterou que a prioridade de Camberra é que o Japão suspenda a caça de cetáceos na Antártida, antes de colocar um fim, de maneira completa, a essa atividade em todo o mundo. Na semana passada, a Austrália afirmou que manterá a pressão diplomática sobre o Japão, tendo descartado a possibilidade de iniciar ações legais contra o país. O primeiro ministro, Kevin Rudd, respondeu dessa forma à organização ecologista Sea Shepherd, que se ofereceu para abandonar a perseguição aos navios baleeiros japoneses se a Austrália e a Nova Zelândia realizassem ações legais contra o Japão.