Aumento da temperatura do mar provoca expansão de corais

Hidrocorais do gênero Millepora são estudados por cientistas desde 2008. Fotos: Efe

Uma equipe de cientistas descobriu em Tenerife, maior ilha do arquipélago das Canárias (região autônoma da Espanha), uma espécie tropical de coral que até então só havia sido avistada em Cabo Verde, na África.

De acordo com os pesquisadores, o aumento da temperatura do oceano pode ser o responsável pela expansão dos corais na região - até 11 graus de latitude em direção ao norte.

Os cientistas do Departamento de Biologia Marinha da Universidade de La Laguna, do Centro de Pesquisa Ambiental do Atlântico e do Departamento de Biologia da Universidade de Las Palmas começaram a estudar em 2008 a espécie de hidrocorais do gênero Millepora, após um pescador ter descoberto uma colônia desse gênero.