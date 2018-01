Aumenta em 256% a degradação de florestas na Amazônia Legal Monitoramento da ONG Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) mostra que houve um aumento de 256% na degradação de florestas na Amazônia Legal no período de agosto a novembro deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 2.805 km² de degradação (quando há degeneração do ambiente, porém sem haver corte raso ou desmatamento total) nesses meses de 2010, contra 789 km² de 2009.