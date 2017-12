Ativistas tiram a roupa em protesto contra matança de ursos

Ativistas da organização Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) tiraram a roupa hoje em frente à Embaixada britânica em Madri para exigir o fim do uso de pele de ursos na confecção dos gorros utilizados pela Guarda Real da Inglaterra. Os manifestantes, que ficaram somente com roupas de baixo e usavam gorros imitando os trajados pelos oficiais britânicos, protestavam contra o massacre de ursos realizado no Canadá para confeccionar estes adornos cerimoniais britânicos. "Realizamos este ato após comprovarmos que, às vezes, as idéias não são efetivas, e o povo responde melhor ao impacto do que à razão", assegurou a manifestante Teresa Cabrera. Com palavras de ordem como "Use sua pele. Não use pele de ursos!", os ativistas explicaram que é necessária a pele de todo um urso negro canadense para fazer um único gorro, e por isso pediram ao Ministério da Defesa Britânico e à rainha da Inglaterra para que utilizem pele sintética para a elaboração da tradicional vestimenta.