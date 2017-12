Ativistas são detidos por cartaz antinuclear na Torre Eiffel

Doze militantes do Greenpeace foram detidos neste domingo, 13, em Paris, após colocar na Torre Eiffel um cartaz contra a política nuclear da França, informou a Prefeitura. Foto: Reprodução/Greenpeace/Paris A ação dos ativistas da organização ambientalista aconteceu no dia em que Paris reúne mais de 40 chefes de Estado e de Governo na Cúpula da União pelo Mediterrâneo (UPM) para lançar um novo marco de cooperação entre as duas margens desse mar. Cerca de quinze militantes escalaram a estrutura da emblemática Torre Eiffel para colocar o cartaz, de 15 metros de largura e 15 metros de altura, com o logotipo radioativo no centro das estrelas da bandeira da União Européia. A França assumiu a Presidência semestral da União Européia em 1º de julho. O cartaz é "uma mensagem" aos participantes da cúpula de que o presidente francês, Nicolas Sarkozy, está utilizando esta reunião "para tentar vender-lhes energia nuclear francesa", denunciou o Greenpeace, em comunicado. Segundo a organização, a "perigosa agenda" do presidente francês "ameaça prejudicar a proteção do clima e colocar em perigo a segurança da região".