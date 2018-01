Ativistas saem por Paris apagando letreiros para poupar luz

Nesta época do ano, Paris - também conhecida como "Cidade Luz" - fica ainda mais iluminada por causa das milhares de luzes de Natal em prédios comerciais e residenciais na cidade. Um grupo de jovens defensores do meio ambiente resolveu compensar o excesso de gastos com energia elétrica desligando letreiros luminosos de lojas durante a noite. O chamado "Clã do Neon" argumenta que não existe lei que proíbe a prática, contanto que ela ocorra na parte externa do estabelecimento. "Pode ser um ato simbólico, mas queremos servir como exemplo para outras pessoas. Não existem pequenas economias e sim apenas economias", afirma David Drui, integrante do grupo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.