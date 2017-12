Ativistas protestam na Espanha contra mudanças climáticas

Manifestantes usam máscaras dos líderes das potências mundiais. Foto: Associated Press

BARCELONA - Ativistas do grupo Oxfam realizaram nesta quinta-feira, 5, uma manifestação em Barcelona, na Espanha, onde ocorre a última rodada de diálogo entre mais de 180 nações sobre as mudanças climáticas antes da conferência sobre aquecimento global de dezembro em Copenhague, na Dinamarca.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ativistas usaram máscaras dos líderes das principais potências mundiais - Gordon Brown (Reino Unido), Nicolas Sarkozy (França), Barack Obama (EUA), Angela Merkel (Alemanha), Jose Luiz Rodriguez Zapatero (Espanha) e Silvio Berlusconi (Itália) - para encenar a transferência de dinheiro destinado à ajuda humanitária para assuntos relacionados às mudanças climáticas

Também em Barcelona, ativistas do Greenpeace realizaram outra manifestação pressionando os líderes, principalmente Zapatero, a chegar a um acordo sobre o clima. Os manifestantes levavam cartazes com as frases "Zapatero: paremos as mudanças climáticas" e "Nosso clima, vossa decisão".

Caricatos, Barack Obama entrega "euros" a Angela Merkel. Foto: Associated Press

Greenpeace também realizou manifestação em Barcelona. Foto: Reuters