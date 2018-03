Ativistas escalam Coliseu para pedir acordo ambiental

Integrantes do Greenpeace estenderam uma faixa com a inscrição 'Copenhague: faça história agora'

ROMA - Ativistas do Greenpeace escalaram nesta quarta-feira, 9, metade do Coliseu, em Roma, para pressionar por um acordo climático histórico na 15ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-15), que começou na segunda-feira em Copenhague, na Dinamarca. No início do dia, oito membros do grupo ambientalista usaram cordas e as mãos para chegar ao topo do segundo dos quatro pavimentos do monumento italiano. A polícia acompanhou a movimentação, mas não interveio.

Nas pedras no chão do Coliseu, cerca de 50 ativistas se deitaram para formar com os corpos a mensagem "ajam agora". Vestidos em macacões laranjas, os ativistas estenderam uma faixa amarela com a inscrição "Copenhague: faça história agora". O porta-voz do grupo Francesco Tedesco previu que se uma ação não for tomada imediatamente para reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2), o resultado será fome e migração em massa.