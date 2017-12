Ativista é indiciado no Japão após protesto contra baleeiros

As frequentes tentativas do grupo Sea Shepherd de bloquear a caça anual às baleias têm causado irritação no Japão, onde o governo afirma que essa é uma importante tradição cultural.

Alguns especialistas em direito dizem que o Japão quebra normas internacionais, como o Tratado da Antártida. Em fevereiro, a Austrália deu ao Japão um prazo até novembro para interromper a caça no Oceano Antártico. Caso o Japão insista, a Austrália ameaçou ir às cortes internacionais.

Pete Bethune foi preso no mês passado no Japão e está indiciado por várias acusações, como o porte de uma faca durante o embarque ao navio, disse um porta-voz do governo.

(Reportagem de Yoko Nishikawa)