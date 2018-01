Ativista do Greenpeace faz protesto na abertura do Salão do Automóvel

Atualizado às 20h30

SÃO PAULO - Ativistas do Greenpeace fizeram dois protestos a favor do meio ambiente e contra montadoras de veículos nesta quinta-feira, 30, na abertura do 28° Salão do Automóvel em São Paulo, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, zona norte.

No início da tarde, um ativista com uma faixa com os dizeres "Chega de enrolação, carros eficientes já" invadiu a cerimônia de abertura. Depois de cinco minutos, seguranças o tiraram do palco. No momento da manifestação, o presidente da Reed Exhibition Alcantara Machado (organizadora do evento), Juan Pablo de Vera, fazia o primeiro discurso.

Já à noite, por volta das 19h, quatro ativistas escalaram o teto do pavilhão e tentaram abrir dois banners gigantes com os logotipos da Volkswagen, Chevrolet e Fiat, empresas líderes em vendas de carro no Brasil, que trazia a mensagem: "Elas estão te enganando. Exija carros eficientes".

O ato foi impedido por seguranças e os quatro foram levados para a Base Operacional da Delegacia de Atendimento ao Turista, no Anhembi, e às 20h estavam sendo ouvidos pela Polícia.

"Queríamos mostrar que essas empresas fazem carros com tecnologia mais atrasada que os produzidos na Europa, o que contribui para uma maior emissão de poluentes e aumento do efeito estufa. Nesse tratamento desigual entre as regiões, quem paga o pato é o clima", afirma Fabiana Alves, coordenadora da campanha de Clima e Energia do Greenpeace Brasil.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito Fernando Haddad (PT) participaram da abertura oficial, além do ministro das Cidades, Gilberto Occhi.