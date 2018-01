Ativismo fotográfico

Um grupo de nove fotógrafos tem andado pela Floresta do Urso Grande (Great Bear Rainforest), na costa da província de British Columbia (oeste do Canadá), documentando sua natureza selvagem e os povos que a habitam. A expedição fotográfica, iniciada no começo de setembro, quer chamar a atenção para a diversidade ambiental e humana da região. Isso porque a floresta temperada, uma das maiores ainda existentes no mundo, pode ser ameaçada por um empreendimento que prevê a construção de um oleoduto e de um terminal petroleiro no litoral.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criada pela International League of Conservation Photographers (iLCP), a expedição foi denominada Rapid Assessment Visual Expedition (Expedição de Avaliação Visual Rápida), ou RAVE. A ideia é que o conjunto de imagens capturadas seja divulgado para ilustrar a diversidade da vida selvagem da floresta e a cultura de seus habitantes nativos, para assim endossar a causa dos opositores ao empreendimento. A galeria de fotos do RAVE pode ser visualizada aqui.

A Floresta do Grande Urso, além de habitat de centenas de espécies de animais e mais de 10 povos nativos, é a única do mundo que abriga o Kermode, uma sub-espécie rara do urso negro americano que, por conta de um alelo recessivo no código genético, possui pelagem branca ou creme. Ele também é chamado de “spirit bear” (urso-espírito) no Canadá.

Petróleo

O empreendimento petrolífero em questão chama-se Northern Gateway, e prevê a construção de um oleoduto para levar petróleo das Areias Oleosas de Athabasca, extensos depósitos de betume a noroeste da província de Alberta, para um terminal petroleiro proposto para instalação na costa oeste. A rota de escoamento necessariamente passa pela vizinha British Columbia, para chegar ao litoral e se direcionar às economias asiáticas - a China é a maior apoiadora e potencial beneficiária. No meio do caminho - e na própria costa - está a Floresta do Urso Grande.

A Enbridge, companhia canadense que opera uma série de dutos na América do Norte, é a responsável pelo empreendimento. Além da potencial ameaça ambiental, a discussão sobre o o oleoduto e o terminal petroleiro também possui perspectiva humana: grande parte dos territórios da floresta está sob jurisdição de povos indígenas, que tem poder de veto sobre o desenvolvimento do projeto. Em março deste ano, a Coastal First Nations, aliança que congrega nove povos originários da costa da província British Columbia, se posicionou contra o projeto em documento oficial. "Nós vamos proteger a nós e às nossas futuras gerações com todas as forças que tivermos. Um eventual derrame de petróleo na costa de British Columbia nos apagaria do mapa. O nosso litoral não pode suportar isso", declarou Gerald Amos, diretor da associação.