Atividade de vulcão põe autoridades chilenas em alerta

A atividade do vulcão Llaima, no sul do Chile, aumentou nas últimas horas e com isso a vigilância foi intensificada e as medidas de alerta foram mantidas, informou hoje o Escritório Nacional de Emergência (Onemi). Segundo o relatório oficial, o vulcão, de 3.215 metros de altura e situado a 700 quilômetros de Santiago, expeliu material vulcânico de sua cratera. Além disso, foi registrado um aumento na velocidade do curso da lava que desce por uma de suas encostas e que se estendeu ao longo de aproximadamente três quilômetros, mas sem alcançar regiões povoadas. A diretora do Onemi, Carmen Fernández, disse aos jornalistas que estes fenômenos são reflexos do comportamento instável e que torna necessário intensificar a vigilância. Fernández apontou que um dos deslizamentos de lava surgidos em Llaima vai em direção à foz do rio Calbuco, e advertiu que pode causar um transbordamento. Sobre isso, o governador da região de Cautín, Andrés Jouannet, afirmou que uma possível elevação do Calbuco é a maior preocupação na região e que, por isso, bombeiros e membros do Exército estão encarregados de vigiar permanentemente o rio. A erupção do Llaima, que começou na segunda-feira passada, obrigou as autoridades a manterem as zonas de exclusão próximas ao vulcão, enquanto que cerca de 20 pessoas abandonaram voluntariamente os setores mais próximos. O vulcão Llaima é um dos cerca de três mil que existem no Chile, dos quais aproximadamente 55 estão ativos.