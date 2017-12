Asfalto na Floresta: BBC Brasil percorre a BR-319 na Amazônia

Depois de uma caminhada de uma hora sem parar pela Floresta Amazônica encontramos um grupo do serviço geográfico do Exército que trabalhava na demarcação do Parque Estadual de Tapauá.

Com eles, estavam 22 alunos do Instituto Militar de Engenharia (IME) em viagem de instrução pela Amazônia. Faz parte da formação dos futuros geógrafos e cartógrafos militares.

Atentamente, observavam a instalação do sofisticado aparelho de GPS que indicou o local exato para a instalação do marco do parque e depois ainda foram arguidos pelo comandante do serviço, o general Pedro Ronalt Vieira.

Enquanto eu trabalhava intensamente nas três línguas em que tenho mandado material de volta a Londres, o nosso guia, o geógrafo Luiz Cleyton Holanda, observou uma cena curiosa:

Um dos estudantes, fardado, comentou em voz alta com seus colegas que não entendia por que tanto barulho pela preservação da Amazônia.

"Isso aqui é feio para caramba", disparou.

Cleyton, um apaixonado pela Amazõnia, se controlou para não partir para o ataque.

No fim das contas, quem sofreu fui eu. O aluno do IME também era carioca....