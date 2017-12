Asfalto na Floresta: Acompanhe a viagem em fotos

Para uns, "estrada da destruição"; para outros, "rodovia do futuro", a BR-319 (Porto Velho-Manaus) - construída na década de 70, parte do projeto do governo militar brasileiro de integrar a Amazônia, e abandonada na década seguinte - é uma síntese dos desafios fundamentais para a região: preservar e desenvolver.

O repórter da BBC Brasil, Eric Camara, está percorrendo os quase 900 quilômetros da rodovia - já pavimentados ou ainda esburacados - para ver de perto como o polêmico reasfaltamento da estrada deve afetar a vida dos moradores e a natureza da região.

Acompanhe aqui o diário de fotos da viagem.

A equipe da BBC visita o cerrado amazônico, perto de Porto Velho - uma área de arbustos e árvores baixas no meio da floresta.

A equipe da BBC passa pela Transamazônica e visita a aldeia Tucumã, da etnia Apurinã, a poucos quilômetros da BR-319.

Equipe da BBC acompanha grupo do serviço geográfico do Exército que trabalha na demarcação do Parque Estadual de Tapauá.

Para moradora, a 100km de Humaitá, a reabertura da estrada traria clientes para o hotel que tenta construir.