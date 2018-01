Às vésperas do 4 de Julho, manifestantes protestam contra vazamento nos EUA Manifestantes protestaram ontem no Passeio Nacional, em Washington, contra os mais de 2 meses do vazamento de petróleo no Golfo do México. Às vésperas do dia 4 de Julho, quando é comemorado o Dia da Independência dos Estados Unidos, milhares de bandeiras americanas hasteadas formaram a frase "independência do petróleo".