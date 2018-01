As águas mais caras do Planeta

Autor de Fine Waters – A Connoisseur's Guide to the World's Most Distinctive Bottled Waters, um guia de águas sofisticadas para consumo, o americano Michael Mascha calcula que existam mais de 3 mil marcas no mundo.

Só um punhado delas faz parte do clube das águas de grife, símbolos de status equivalentes aos grand crus de vinícolas renomadas. Para chegar a esse posto, o marketing é vital, mas também pesam fatores como tradição e, segundo especialistas como Mascha, qualidade.

