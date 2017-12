Árvore que brotou de semente de 2.000 anos passa bem

Com pouco mais de 3 anos de idade e 1 metro de altura, Matusalém está crescendo saudável. "É linda", diz a cientista Sarah Sallon, referindo-se à tamareira cujos pais podem ter ajudado a alimentar judeus revoltados contra o Império Romano, 2.000 anos atrás. A pequena árvore brotou de uma semente recuperada de Massada, onde judeus rebelados cometeram suicídio para evitar a captura pelas tropas de Roma. Datação de carbono 14 de outras sementes e de fragmentos de raízes encontrados perto da semente que brotou indicam que ela tinha 2.000 anos, sendo a mais antiga semente conhecida a gerar uma árvore. Sarah, diretora de um centro de pesquisas médicas em Israel, narra a saga de Matusalém na edição desta semana da revista Science. Uma coisa que ainda não se sabe é se a árvore é menino ou menina. Tamareiras têm diferenças sexuais, mas os especialistas não conseguem identificá-las em árvores com menos de seis ou sete anos. A pesquisadora espera que exista uma chance de restaurar a tamareira da Judéia, uma espécie extinta e que no passado era valorizada pelos frutos e por supostas propriedades medicinais. Pesquisadores analisaram o DNA da planta e descobriram que ela tem apenas metade dos genes em comum com as tamareiras modernas.