Argentinos se reúnem para assistir a ruptura de glaciar

Foto: Ariel Molina/Efe O rompimento total do glaciar Perito Moreno pode acontecer nesta segunda-feira, 7. A geleira fica na Patagônia argentina e é mundialmente famosa por avançar periodicamente sobre o Lago Argentino, se prender ao continente, e depois se romper devido à pressão da água, em um fenômeno cíclico. O glaciar perdeu grandes blocos de gelo nas últimas horas, disse o diretor do Parque Nacional de Los Glaciares ao jornal Clarín. Foto: Ariel Molina/Efe Desde o fim de semana , 960 visitantes chegaram ao parque, que fica na cidade turística de El Calafate, quando o normal para esta época do ano é 40. É a primeira vez que o desprendimento acontecerá no inverno. O Perito Moreno é um dos 47 glaciares andinos da Argentina. Sua face frontal tem 60 metros de altura e ele se estende por 5 km do lago até a Cordilheira dos Andes.