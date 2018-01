Aqui se paga: consumo sustentável e boas práticas

Para as sacolas plásticas, 2012 será o fim do mundo. Em maio, o governo de São Paulo assinou um acordo com a Associação Paulista de Supermercados para banir, até o ano que vem, as sacolas plásticas descartáveis em todo o Estado. Os estabelecimentos terão de vender sacolas biodegradáveis ou retornáveis e caixas de papelão a preço de fábrica. No ano passado, Jundiaí promoveu a mudança e teve apoio de 75% da população. A medida já existe em outros países e se firma como tendência mundial para a redução tanto da produção de plástico como do descarte de seus resíduos no meio ambiente.

