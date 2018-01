Aqui se paga

O que é Meu é Seu

Autores: Rachel Botsman e Roo Rogers

Editora: Bookman (R$39,90)

“Para várias famílias, a ideia de possuir só uma televisão é tão estranha quanto, digamos, ter apenas um sapato. Em 2004, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido superaram uma barreira notável: a casa média passou a ter mais televisões do que pessoas (há três TVs e 2,55 pessoas em uma casa típica). Como somos convencidos de que precisamos de mais de uma televisão por pessoa?”

Livre escolha

A torneira Residencial Magic, da Docol, deixa você escolher, na hora de usar, entre a abertura automática e a manual. A marca também tem registros que diminuem o fluxo da água em até 50% em torneiras e chuveiros. A opção é ideal para quem mora em andares baixos de prédios altos e vive sob “muita pressão”. http://www.docol.com.br/

O mundo nas costas

Feita de garrafas PET, a Mochila Solar, da Voltaic, é capaz de recarregar seus gadgets com energia do sol (ou mesmo de um ambiente muito iluminado). E ela já vem com adaptadores. http://www.greenvana.com/

Velocidade permitida

A Kasinski Prima Electra é a primeira motoneta de alta potência fabricada no País que pode ser abastecida na tomada. “Encher o tanque” sai por cerca de R$ 1. E a economia pode ser ainda maior: a velocidade máxima é de 60 km/h – vai ser difícil levar multa. http://www.kasinski.com.br/

Relaxa, vai

A Chaise Florata, da DonaFlor, é feita com material 100% reciclável (não que você vá querer se desfazer dela). Isso vale tanto para a fibra quanto para o alumínio. E o processo de fabricação é todo artesanal – não é usado nenhum tipo de maquinário. Assim, você pode descansar sem culpa. http://www.donaflormobilia.com.br/

Menino ou menina

Nada de rosa e azul. As roupas, sapatos e acessórios para bebês da Natures Purest são produzidas em três cores unissex, bege, marrom e verde – sempre clarinhos, porque a marca não usa corantes artificiais em seu algodão orgânico. Correção ecológica e de gênero. Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso Vilaboim, Higienópolis, (11) 3823-3783. http://www.natures-purest.com.br/

Brisa boa

A energia eólica não é tão complicada assim. O kit Wind Power é recomendado para ambientalistas a partir de 8 anos. Vem com turbina e gerador elétrico, para seu filho montar – e realizar 20 experimentos. http://www.greenvana.com/

Bike eletrizante

Se uma motoca é demais para você, passeie por aí com a bicicleta elétrica da Biobike. Oito horas de carga são suficientes para 40 quilômetros de peladadas leves. Qualquer que seja o caminho, vai parecer descida. http://www.biobike.com.br