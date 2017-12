Aquecimento global produz ovelhas cada vez menores

O aquecimento global parece estar fazendo encolher as ovelhas. Em média, as ovelhas silvestres da raça soay da Ilha Hirta, na Escócia, estão 5% menores hoje do que em 1985, de acordo com a equipe de cientistas liderada por Tim Coulson, do Imperial College London.

"O tamanho corporal reduzido deve-se a uma redução das taxas de crescimento provocada, em parte, pelo clima em mutação", disse Coulson.

Ovelha escocesa pasta acompanhada de filhote. Clima quente ajuda pequenas a sobreviver. Science

A evolução favorece as ovelhas grandes, explica Coulson, e por isso os pesquisadores ficaram curiosos com o declínio generalizado no tamanho dos animais de Hirta.

Eles descobriram que, á medida que o clima fica mais ameno, carneirinhos pequenos que não teriam sobrevivido a um inverno normal agora vivem o bastante para ter filhos.

Como o tamanho é hereditário, a sobrevivência e reprodução dos animais de menor porte reduziu o tamanho médio do rebanho.