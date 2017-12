Aquecimento deixará Nova Iorque vulnerável a tempestades--estudo

"A costa nordeste dos Estados Unidos está entre as regiões mais vulneráveis às futuras mudanças no nível dos mares e circulação dos oceanos, especialmente quando consideramos a densidade populacional", afirmou Jianjun Yin, modelador climático da Florida State University.

Yin, que publicou um estudo sobre a elevação dos oceanos no jornal Nature Geoscience no domingo, afirmou que os níveis do mar ao longo da região nordeste do país devem subir 21 centímetros a mais do que o aumento global até 2100. Bem antes disso, entretanto, a cidade de Nova Iorque estará em risco de ser inundada por tempestades porque muitas partes da cidade estão pouco acima do nível do mar.

(Reportagem de Timothy Gardner)