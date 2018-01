Aprenda a fazer uma taça de PET

Segundo dados mais recentes da Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet), em 2008 o Brasil reciclou 253 mil toneladas de embalagens – 55% das 462 mil t produzidas no País. A artista e professora de artesanato Cláudia Gianini mostra como é possível reaproveitar o PET de outras formas, em casa, transformando-o em porta-guardanapos, enfeites e até copos. Para fazer uma taça com uma garrafa de refrigerante de 2 litros é preciso estilete, tesoura, régua, chapa de ferro lisa (dessas usadas para fritar pão) ou ferro de passar roupa, tinta relevo, verniz marítimo e um cano de ferro de 3 cm de diâmetro (achado em lojas de material de construção).

1. Limpeza

Qualquer garrafa de refrigerante de 2 litros pode ser usada para fazer a taça. Escolha a cor que preferir. Primeiro, a garrafa deve ser lavada por dentro. Por fora, limpe-a com tíner, ou removedor, para tirar a data de validade que aparece impressa no plástico. Tire a tampa e separe.

2. Corte da parte inferior

Siga as instruções para cortar a garrafa. Só serão usadas duas partes dela: o topo e a base. Apoie a garrafa em uma mesa. Na parte inferior do objeto, acima da base, use um estilete para furar um ponto do anel. Com a tesoura, corte toda essa base da garrafa e separe.

3. Corte da parte superior

Marque um ponto 9 cm a partir do gargalo e repita a operação: fure com o estilete e corte com a tesoura o anel superior.

4. Chapa quente

Esquente a chapa de ferro em fogo baixo. Dá para usar ferro de passar, desde que regulado para a temperatura mais baixa possível. Pegue a parte inferior da garrafa, que você cortou e separou. Coloque a extremidade onde foi feito o corte em contato com a chapa e gire bem depressa. É importante ser rápido nessa etapa, para o PET não derreter. O calor da chapa fará a borda do plástico virar para dentro, dando acabamento à peça. Repita a operação com a parte superior.

5. Haste

Esquente bem o cano de ferro e faça um furo no centro do fundo da garrafa.

6. Encaixe

Pegue a parte superior e encaixe o bico da garrafa no furo feito na parte inferior, enquanto estiver quente. A peça deve estar equilibrada e parar em pé. É importante que a rosca do bico da garrafa fique livre do

outro lado da peça que serve como base da taça. Isso é necessário porque a boca da garrafa terá de ser tampada, para evitar que o conteúdo da taça vaze.

7. Acabamento

Pegue a tampa da garrafa que você separou lá no início do processo. Corte dela aproximadamente 0,5 cm, tornando-a mais estreita, como mostra a foto. Tampe a boca da garrafa, que ficou virada

para baixo, sob a parte inferior da taça.

8. Pintura

Pinte por fora com a tinta relevo, criando padronagens com cores diversas. Na falta de tinta relevo, dá para usar verniz vitral ou tinta acrílica. A última etapa é dar uma demão de verniz marítimo, para garantir durabilidade à pintura da sua taça de PET.