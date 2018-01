Apreendidos 400 caminhões de madeira ilegal na Amazônia

As autoridades brasileiras apreenderam o equivalente a 400 caminhões de madeira, em uma grande ação contra madeireiros, disse o governo nesta quarta-feira, 8. Trata-se do mais recente esforço para conter a destruição da Amazônia.

Durante a operação surpresa em Nova Esperança do Piriá, a 190 quilômetros a leste de Belém do Pará, a polícia fechou 13 madeireiras e serralherias, confiscando tratores, armas e munição, disse o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, durante visita à região. Os donos fugiram do local.

A repressão é a última em uma série de medidas do governo para atingir a nova meta de reduzir a destruição da floresta amazônica em 50% durante a próxima década.

"Nós estamos determinados a parar o desmatamento - essa operação é um alerta aos madeireiros ilegais", disse Minc.

O governo brasileiro abandonou, no ano passado, anos de oposição a metas contra o desmatamento e está agora sob pressão para mostrar ao mundo que pode conseguir resultados, particularmente nas proximidades da reunião de Copenhague para determinar o novo acordo climático

Minc quer reduzir o desmatamento a cerca de 9.500 quilômetros quadrados em 12 meses a partir de julho, menos que os 11.900 km² do ano anterior.