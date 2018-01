Após recorde de estiagem, Rio Negro sobe 2 centímetros

A explicação é que o Rio Solimões, que estava subindo, voltou a descer. “A tendência é de que em até 15 dias o efeito da nova descida do Solimões chegue ao Negro.” Solimões é o nome que se dá ao Rio Amazonas quando ele entra no País, até o encontro com o Negro, em Manaus.

Para o geólogo, o alcance da marca histórica registrada anteontem – quando o Negro chegou a 13,64 metros, 1 centímetro a menos que o recorde anterior, de 1963 – ainda deve ser superado nos próximos dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um helicóptero o Exército começou ontem a ajudar na distribuição de kits de higiene, remédios e alimentos a seis comunidades isoladas em Tefé, Alvarães e Uarini. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 130 mil toneladas de alimentos deverão ser entregues a 3 mil famílias atingidas pela estiagem.