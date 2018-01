Após 'ondas significativas', Ike se torna tempestade tropical O furacão Ike perdeu força neste sábado, tornando-se uma tempestade tropical, à medida que se deslocava pelo Texas em direção ao norte. Ike atingiu a costa norte-americana como furacão de categoria 2, paralisando Houston e inundando Galveston e outras áreas costeiras. O secretário de segurança interna dos Estados Unidos, Michael Chertoff, disse que há informações não confirmadas sobre "algumas mortes" com a passagem do furacão. Ele citou "ondas significativas" e danos no Texas e na Louisiana. "Essa foi uma tempestade muito perigosa. Haverá muita chuva e a chuva vai continuar a causar problemas de inundação", disse Chertoff a jornalistas.