Após 70 anos, cutias voltam ao Parque Nacional da Tijuca, no Rio

Havia 70 anos que cutias não circulavam pelo Parque Nacional da Tijuca. Mas um projeto de repovoamento da mata com os animais – parceria entre a direção do parque, as universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e a prefeitura – devolveu quatro casais dos roedores para a região.

Um deles já procriou. Nasceram dois filhotes, os primeiros nascidos no parque depois de muitas décadas. A reintrodução de cutias no parque é uma tentativa de ajudar na renovação da floresta e tem o financiamento da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRJ.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Algumas espécies de árvores com sementes grandes dependem das cutias para a dispersão. A semente cai da árvore e, se não for removida, é consumida por besouros. As cutias têm o hábito de enterrar as sementes para consumi-las depois, mas acabam esquecendo e fazendo o replantio”, explica a bióloga Alexandra Pires, do Instituto de Florestas da UFRRJ.

Entre as árvores que dependem do trabalho da cutia estão a palmeira-iri (ou brejaúva) e a cutieira. “Começamos um trabalho de levantamento na mata e não encontramos indivíduos jovens dessas espécies. É um indício de que a renovação da floresta está sendo prejudicada”, afirma Alexandra, uma das coordenadoras do projeto, ao lado do chefe do Laboratório de Ecologia e Conservação de Populações, Fernando Fernandez.

Mas a volta das cutias para a Floresta da Tijuca não é trabalho fácil. Os quatro casais de roedores viviam no Campo de Santana, parque de cerca de 15 hectares, no Centro da cidade, à beira da movimentada Avenida Presidente Vargas. Os primeiros escolhidos, doados pela Fundação Parques e Jardins, passaram por um período de quarentena na Fundação Rio Zoo, onde receberam cuidados de veterinários e biólogos, e passaram por exames de sangue e fezes.