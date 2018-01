Apetite sexual de tartaruga de 70 anos surpreende Zoo de Londres

Uma tartaruga de 70 anos está surpreendendo especialistas e atraindo espectadores para o Zoológico de Londres por causa de sua disposição sexual insaciável.

Dirty Dirk, uma tartaruga do arquipélago de Galápagos que pesa quase 200 quilos, é a estrela maior da exposição "Os Gigantes de Galápagos" porque não tem dado trégua para suas companheiras Dolly, de 16 anos, e Dolores, de 14, que têm menos da metade de seu peso.

Segundo o zoo, Dirk passou um ano e meio longe das fêmeas antes da viagem à capital britânica, o que pode justificar seu apetite sexual.

Mesmo assim, os funcionários do zoológico dizem estranhar que a volúpia da tartaruga não tenha diminuído depois da época tradicional de acasalamento, que ocorre no período mais quente do ano.

"Acho que Dirk tem uma queda em particular pela Dolly. Eles vieram juntos para cá e têm sido inseparáveis desde então", conta Ian Stephen, zoólogo especializado em répteis e anfíbios do Zoo de Londres.

Segundo o zoológico, Dirk "nem ao menos permite que Dolly termine suas refeições ou saia da banheira antes de ser seduzida".

Dirk foi levado do arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico, para a Holanda em 1962. No ano passado, foi enviado para a exposição em Londres.

Extinção

O apetite sexual de Dirk tem deixado os especialistas do Zoo de Londres animados com a perspectiva de que ele possa gerar filhos em suas parceiras quando o clima esquentar.

Isso porque, apesar de terem um casco muito resistente e sobreviverem por até 150 anos, as tartarugas de Galápagos estão ameaçadas de extinção.

Segundo o zoológico, a caça, o turismo e a expansão de predadores nas ilhas do Pacífico estão dizimando os animais da espécie. Três dos 14 tipos de tartarugas da região já estão extintos.

As tartarugas de Galápagos são particularmente importantes para a história da ciência porque foram alvo de estudos de Charles Darwin.

Em 1835, quando ainda era um jovem pesquisador do Zoo de Londres, Darwin estudou os animais. Mais tarde, esses estudos o ajudariam a desenvolver a teoria da seleção natural.

"Esses animais crescem a um tamanho imenso", escreveu Darwin, dez anos depois, obre as tartarugas de Galápagos. "Muitas são tão grandes que são necessários seis ou oito homens para levantá-las do chão."