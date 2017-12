Apec recua de meta para redução de gases do efeito estufa Líderes de países da Ásia e do Pacífico estão recuando da meta de cortar pela metade as emissões de gases do efeito estufa até 2050. Em vez disso, eles se comprometeriam a cortar as emissões "substancialmente" até 2050. É o que diz o último esboço da declaração de reunião de cúpula em Cingapura.