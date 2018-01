Anvisa proíbe venda de Viagra e Cialis falsificados

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de medicamentos falsificados, entre eles comprimidos de Viagra e Cialis, indicados para tratamento de disfunção erétil. Os números dos lotes dos remédios foram publicados no Diário Oficial da União da última segunda-feira.

O órgão também suspendeu a importação do produto Bicarbonato de Sódio, produzido pela empresa alemã Presenius Kabi Deutschland. Foram encontradas irregularidades durante inspeção na fábrica da empresa, com filial no Brasil, segundo comunicado da Anvisa. As medidas valem para todo o País, e o recolhimento dos produtos é de responsabilidade do fabricante.