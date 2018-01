Antílope 'estala o joelho para mostrar aptidão sexual'

Para demonstrar suas aptidões sexuais, o pavão abre suas penas, o homem flexiona seus músculos, e o antílope africano macho, aparentemente, estala os joelhos. Cientistas da Sociedade Zoológica de Londres e da Universidade de Copenhague gravaram os sons emitidos por antílopes no Quênia. Relatando os resultados na revista acadêmica BMC Biology, os pesquisadores dizem que o som sinaliza o potencial de luta do animal, estabelecendo seu direito de acasalar-se. Acredita-se que o som seja produzido à medida que um tendão da perna do animal desliza sobre um dos ossos da perna e, segundo os cientistas, pode ser ouvido a centenas de metros de distância. "O tendão, nesse caso, se comporta como uma corda sendo tocada e a freqüência do som que vem de uma corda tem uma correlação negativa com seu comprimento e diâmetro", disse o pesquisador Jakob Bro-Jorgensen. Isso significa que o som sinaliza o tamanho do animal e, portanto, suas condições para lutar. Dessa forma, o antílope estabelece seu direito de acasalar-se sem precisar brigar de fato. O comportamento se soma a uma lista de sinais já conhecidos e que usados como indicações de status. Uma dobra da pele embaixo da garganta, chamada papo ou queixo dobrado, indica a idade, e o tom do pêlo indica níveis de agressão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.