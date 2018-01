Animais se preparam para o natal em Zoo de São Francisco, nos EUA

Os funcionários do Six Flags Discovery Kingdom, em São Francisco, na Califórnia, ajudaram Sylar, uma raposa-vermelha de um ano, e Ally Oop, um jacaré de três anos, a desempenhar o papel de Papai Noel com seus chapéus vermelhos.

Kai, um leão-marinho de 14 anos, ajudou a equipe a decorar a árvore de natal, enquanto Kashmir, uma fêmea de tigre-de-bengala, se divertiu explorando a montanha de neve artificial criada para os animais.

Uma guirlanda de natal acabou se transformando em brinquedo para a lontra Sidney.

"As férias de fim de ano são a época perfeita para colocar nossos animais no clima festivo", disse a porta-voz do parque Nancy Chan. "Alguns deles ganham guloseimas especiais ou brinquedos, enquanto outros participam de nossos eventos de fim de ano. De qualquer forma, eles adoram as festas."

